Europäisches Parlament verbessert Regeln zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen

Das Europäische Parlament hat über eine Verordnung zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen abgestimmt. Gleichzeitig wurde ein riskanter Kompromiss zum Rezyklatgehalt eingegangen. Flexible Packaging Europe begrüßt die Verbesserungen des Vorschlags der Kommission.





presseportal_ch » / 🏆 6. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Europäisches Weltraumteleskop: Euclids erste Farbbilder aus dem KosmosIm Juli 2023 ins All gestartet, soll Euclid die dunkle Materie des Kosmos erforschen. Nun hat die europäische Weltraumagentur die ersten Bilder veröffentlicht.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

EU-Ausschuss für strengere Regeln beim VerpackungsmüllWeniger Plastik, mehr Recycling: Der Umweltausschuss im Europaparlament hat sich für strengere Regeln für Verpackungen ausgesprochen. Demnach soll der Kunststoffanteil in Verpackungen künftig bis zu einem bestimmten Grad aus recyceltem Material bestehen, wie das EU-Parlament am Dienstag in Brüssel mitteilte.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Neuer Kandidat für Chefposten im US-Parlament nominiertDie Republikaner haben den Abgeordneten Mike Johnson als neuen Kandidaten für den Vorsitz des US…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Disentiser Parlament lehnt Kultur- und Freizeitkonzept abDie Gemeinde Disentis hätte eine neue Stelle für das Fördern und Koordinieren der Kulturaktivitäten im Ort schaffen wollen. Doch daraus wird nichts.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Disentiser Parlament sieht keinen Bedarf an mehr KulturförderungDie Gemeinde Disentis hätte eine neue Stelle für das Fördern und Koordinieren der Kulturaktivitäten im Ort schaffen wollen. Doch daraus wird nichts.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Wahlen 2023: Weniger Frauen im Schweizer ParlamentVon 42% auf 38,5%

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »