Verzögerung bei der Freilassung von Geiseln zwischen Israel und Hamas

Die zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen verzögert sich. «Der Beginn der Freilassung wird gemäss der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Seiten und nicht vor Freitag erfolgen», teilte Israels Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi am späten Mittwochabend mit. Nach Angaben aus Katar soll der genaue Zeitpunkt der Feuerpause am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Ein Sprecher des katarischen Aussenministeriums sagte am Morgen, dies werde «in ein paar Stunden» geschehen.Die Hamas hatte am Vortag noch erklärt, die vereinbarte Kampfpause solle am Donnerstag um 9.00 Uhr MEZ beginnen. Entsprechend war der erste Austausch von in Israel entführten Geiseln gegen palästinensische Häftlinge noch für denselben Tag erwartet worden. Derweil gab es laut Israels Armee am Donnerstagmorgen wieder Raketenalarm im Grenzgebiet.«Die Gespräche über die Freilassung unserer Geiseln schreiten voran und werden laufend fortgesetzt», sagte Hanegbi am Mittwochaben





bluenews_de » / 🏆 20. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel: Waffenstillstand nur gegen Geiseln - Kämpfe gehen weiter ++ Gespräche über Feuerpause und Freilassung einiger GeiselnIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Verhandlungen um Hamas-Geiseln: «Baldiger Durchbruch» für FreilassungEine Nachricht aus Katar lässt hoffen: Die Hamas ist offenbar bereit, Frauen, Kinder, ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen freizulassen. Doch was fordert sie dafür?

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Israels Oper singt für Freilassung minderjähriger Hamas-GeiselnDie israelische Nationaloper in Tel Aviv fordert mit einem Video die Freilassung von mehr als 20 verschleppten Kindern und Jugendlichen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Israel stimmt regelmässigen humanitären Pausen in Gaza zu ++ Gespräche über Feuerpause und Freilassung einiger GeiselnIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Gespräche über Feuerpause und Freilassung einiger Geiseln ++ Israel nennt Zeitfenster zur Flucht nach Süd-GazaIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Gespräche über Feuerpause und Freilassung einiger Geiseln ++ Israel nennt Zeitfenster zur Flucht nach Süd-GazaIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »