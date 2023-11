PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT STRATEGIQUAL UND STÄRKT DAMIT SEINE POSITION ALS QUALITÄTS- UND...

Strategiqual wurde 2012 gegründet und bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot und fachkundige Beratung in den Bereichen Strategie, Qualität, regulatorische Angelegenheiten, Vigilanz, Compliance, Audit und Schulung. Mit umfassender Kenntnis der europäischen Vorschriften und der spezifischen nationalen Anforderungen Frankreichs unterstützt das Team von Strategiqual Pharma- und Medizintechnikunternehmen bei der Einhaltung von Produkt- und Organisationsvorschriften.

Xavier Duburcq, CEO von PLG, sagte: „Diese wertsteigernde Akquisition entspricht unserer disziplinierten M&A-Strategie. Sie stärkt unsere Position als fokussiertes Premium-Unternehmen für pharmazeutische und medizintechnische Dienstleistungen und baut gleichzeitig das End-to-End-Serviceangebot unserer Gruppe weiter aus.

Emmanuel Riffault, COO von PLG, kommentierte: „Strategiquals unvergleichliche Kombination aus Geschäftssinn, pharmazeutischer und medizintechnischer Expertise hat einen einzigartigen Raum im Life Sciences Markt geschaffen. Wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten und diese Plattform gemeinsam auszubauen. Dieser Zusammenschluss wird die regulatorischen Unterstützungsdienste von PLG erheblich verbessern.

Strategiqual ist ein führendes Beratungsunternehmen mit hoher Kompetenz für Arzneimittel und Medizinprodukte. Strategiqual bietet Unternehmen ein umfassendes Angebot an innovativen und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Vorteile/Stärken von Strategiqual: Fachwissen, Dynamik und Reaktionsfähigkeit.

