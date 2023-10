Paya und ihre Kolleginnen und Kollegen sind unterwegs

Auch unsere Paya und ihre Kolleginnen und Kollegen sind selbstverständlich auf den Strassen, in den Gassen und um die Ecke unterwegs.

Die Reaktionen von Kollegen zu «Friends»-Star Matthew Perrys TodDie Nachricht des plötzlichen Todes von «Friends»-Stars Matthew Perry erschüttert weltweit Fans und Weggefährten. In ersten Reaktionen zeigen sich viele Kollegen tief betroffen. Weiterlesen ⮕

«Die Glocke wird es auch geben, wenn die Kuh ein GPS trägt»Man sieht sie in der Schweiz an Schwingfesten, beim Nikolaus oder bei Kühen auf der Weide: Glocken und Treicheln. Gebraucht werden sie bei uns viel aber es gibt nicht viele, die sie herstellen. Weiterlesen ⮕

«Kühe, die im Sommer auf der Alp sind, müssen im Winter auch in den Auslauf»Stefan Kohler, Geschäftsführer der Branchenorganisation Milch (BOM), gibt Auskunft zum Branchenstandard Nachhaltige Schweizer Milch und zu bestehenden Unsicherheiten. Weiterlesen ⮕

Ajax Amsterdam verliert auch gegen PSV: Einst ein Club von Weltformat, ist Ajax nun am BodenEin Direktor, der Mitarbeiterinnen belästigt, randalierende Fans und eine Legende, die mit dem Club nichts mehr zu tun haben will – wie Ajax Amsterdam zerfällt. Weiterlesen ⮕

«Aarau hat uns leider überholt»: Unterkulm will auch ein Beteiligungsbudget einführenAn der Gemeindeversammlung stimmt die Bevölkerung ab, ob sie ein partizipatives Budget einführen will. So können auch Leute ohne Schweizer Pass, Jugendliche und Kinder die Gemeinde mitgestalten. Weiterlesen ⮕

Auch Roger Federer unterstützt die «Springboks»Er ist Supporter von Südafrika: Roger Federer besuchte den Rugby-WM-Final. Weiterlesen ⮕