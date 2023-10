Air France-KLM und GOL unterzeichnen Vereinbarung zur Verlängerung und Verbesserung ihrer kommerziellen Partnerschaft

Die im Jahr 2014 begonnene kommerzielle Partnerschaft wird um zehn Jahre verlängert, mit gegenseitiger Exklusivität für den Verkehr zwischen Europa und Brasilien. Die verstärkte kommerzielle Zusammenarbeit bietet eine verbesserte Konnektivität mit über 125 Zielen in Europa und Brasilien und deckt 99 Prozent der Nachfrage zwischen den beiden Gebieten ab.

Air France-KLM und GOL Linhas Aéreas Inteligentes haben heute eine Vereinbarung zur Verlängerung und Stärkung ihrer kommerziellen Partnerschaft für die nächsten zehn Jahre unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung stimmen beide Parteien gegenseitig der Exklusivität auf den Strecken zwischen Europa und Brasilien zu und stärken so ihre kommerzielle Zusammenarbeit. headtopics.com

Die kommerzielle Partnerschaft zwischen Air France-KLM und GOL wurde ursprünglich 2014 für eine Dauer von fünf Jahren gegründet und bereits 2019 verlängert. Sie deckt über 99 Prozent der Nachfrage zwischen Brasilien und Europa ab. Heute setzt jeder fünfte Kunde, der mit Air France oder KLM nach Brasilien reist, seine Reise mit einem von GOL durchgeführten Anschlussflug fort.

Im Rahmen der Erneuerung ihrer Partnerschaft werden Air France, KLM und GOL weiterhin in die Verbesserung des Kundenerlebnisses investieren, um ein immer einheitlicheres Produkt anbieten zu können. Die Kunden und Kundinnen werden von einem optimierten Streckennetz zwischen Europa und Brasilien profitieren, das über 80 europäische Ziele, 45 Ziele in Brasilien und demnächst auch neue Ziele in Lateinamerika abdeckt. headtopics.com