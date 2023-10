Polizei stellt Drogen und Bargeld bei Mann sicher

Zudem hat die Polizei bei ihm eine grössere Menge Drogen und Streckmittel sowie Bargeld sichergestellt.

Vor einigen Tagen hat die Kantonspolizei Solothurn im Rahmen der Patrouillentätigkeit in Zuchwil am Abend einen Mann kontrolliert, welcher ihr zuvor durch sein verdächtiges Verhalten auffiel. Dieser hatte Drogen bei sich.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung konnte die Polizei einige hundert Gramm Heroin und über zwei Kilogramm Streckmittel sowie mehrere Tausend Franken Bargeld sicherstellen. Der 42-jährige Albaner ohne festen Wohnsitz in der Schweiz befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen in Untersuchungshaft.

