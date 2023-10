Mehrere Vorfälle in St.Gallen: Mann wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt

Von Samstagabend bis am Sonntagmorgen gingen bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei St.Gallen mehr als 20 Einsatzmeldungen ein. In acht Fällen mussten Patrouillen wegen verbalen oder tätlichen Auseinandersetzungen intervenieren. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Die Beteiligten wurden auf ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Anzeigeerstattung aufmerksam gemacht. Weiter gingen sieben Meldungen zu verdächtigen Feststellungen oder auffälligen Personen ein.

Am Samstag kurz nach 22 Uhr wollte eine Patrouille an der Lagerstrasse eine verdächtige Gruppierung kontrollieren, welche sich schnellen Schrittes entfernen wollte, als sie die Patrouille erblickte. Eine Person verhielt sich renitent und musste in Handfesseln gelegt werden. Zudem schlug der Mann mit den Füssen um sich. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Patrouille nahm den 18-jährigen Mann aus Eritrea auf den Polizeiposten und befragte ihn. Im Anschluss wurde er entlassen.

Gewalt im Nahen Osten: Demonstration in St. GallenBei einer genehmigten Kundgebung in der Innenstadt von St. Gallen skandierten Demonstranten wiederholt "Free free Palestine" und zeigten israelfeindliche Transparente. Die Stadtpolizei hat Parolen dokumentiert und Personen kontrolliert. Es wird geprüft, ob Straftatbestände vorliegen. Weiterlesen ⮕

Er sucht die Leichtigkeit: So erzählt FC-St.Gallen-Stürmer Willem Geubbels seine GeschichteMit 15 Jahren galt Willem Geubbels als eines der grössten Stürmertalente Frankreichs. Doch Verletzungen und der Erwartungsdruck erschwerten ihm den Start in die Karriere – in St.Gallen kämpft er für eine zweite Chance. Er erzählt von den Tücken eines frühen Aufstiegs. «Es liegt an mir, den Rückstand wieder aufzuholen. Weiterlesen ⮕

Hält St.Gallen gegen GC den Anschluss an die Tabellenspitze?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Super League: St. Gallen – GC im LivetickerNach zwei Siegen in Serie spielen die Grasshoppers heute beim FC St. Gallen. Das Spiel im Liveticker. Weiterlesen ⮕

Super League: St. Gallen – GC im LivetickerNach zwei Siegen in Serie spielen die Grasshoppers heute beim FC St. Gallen. Das Spiel im Liveticker. Weiterlesen ⮕

FC St.Gallen siegt dank überragendem Zanotti & Geubbels-GeniestreichSpektakulärer 3:1-Sieg im Kybunpark! Der FC St.Gallen schlägt GC mit 3:1. Geubbels glänzt mit Geniestreich, Zanotti ist an drei Toren beteiligt. Weiterlesen ⮕