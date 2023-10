Kapo Zürich: Bei Verdacht Telefon 117 - Gemeinsam gegen Einbruch

Diese führt die Kantonspolizei Zürich wiederholt zusammen mit diversen weiteren Polizeikorps durch. Die Aktion dauert bis Ende Februar 2024.

Mit Beginn der Winterzeit nimmt die Zahl der Einbrüche tendenziell zu. Einbrecher nutzen sowohl die düstereren Tage, als auch die früh einsetzende Dämmerung und dringen spontan in Einfamilienhäuser, Wohnungen oder Kellerräumlichkeiten von Mehrfamilienhäusern sowie in Gewerbeliegenschaften ein.

Vorsicht ist auch angebracht, wenn unbekannte Personen sich durch ein Quartier bewegen, hausierend oder bettelnd vor der Haustüre stehen und möglicherweise Hilfe fordern. Vielfach wird Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt. headtopics.com

Während der Aktion „Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch“ wird die Bevölkerung durch Plakate und Flugblätter in leuchtenden Farben darauf aufmerksam gemacht, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Notrufnummer 117 anzurufen. Zudem setzt die Polizei auf zusätzliche Patrouillen und erhöht Kontrolltätigkeit.

Gegen Einbruch kann man sich schützen! Mit einer individuellen Einbruchschutzberatung der Polizei werden Schwachstellen analysiert und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. Die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Zürich bieten dieses Beratungsangebot für Private sowie Gewerbetreibende kostenlos an. headtopics.com

Die Kantonspolizei Zürich führt die Aktion zusammen mit den Stadtpolizeien von Zürich und Winterthur, den weiteren kommunalen Polizeien des Kantons Zürich und Aargau, den Kantonspolizeien Solothurn, Aargau, Basel-Stadt- und Landschaft sowie verschiedenen Polizeikorps des Ostschweizer und des Zentralschweizer Konkordats durch.

Schwanden: «Bei einer erneuten Evakuierung bleibe ich bei meinen Büsi»Nach dem Erdrutsch in Schwanden dürfen einige Evakuierte wieder in ihre Häuser zurück. Jedoch müssen die Leute ihr Handy ständig an sich tragen, falls erneut Alarm ausgelöst wird. Weiterlesen ⮕

Sarnen OW: Informationsveranstaltung der Kapo ObwaldenUnsere nächste Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 2. November 2023, 19.00 Uhr statt. Weiterlesen ⮕

Gut-Behrami Vierte bei Halbzeit - Brignone in FührungLara Gut-Behrami hat bei der Weltcup-Ouvertüre in Sölden bei Halbzeit intakte Chancen auf den… Weiterlesen ⮕

Zürich lässt gegen Lausanne-Ouchy federnAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

FC Zürich enttäuscht gegen Lausanne-Ouchy und spielt nur RemisDer FC Zürich enttäuscht in der 12. Runde der Super League. Zuhause gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy kommt das Henriksen-Team nur zu einem 1:1. Weiterlesen ⮕

Jugendliche unter Verdacht: Polizeieinsatz auf ZüriseeEine Gruppe Jugendlicher wird auf dem Zürisee von der Polizei kontrolliert, nachdem ein Passagier ihr auffälliges Verhalten bemerkt hat. Bei einer Person werden Plastikpatronen gefunden und sichergestellt. Weiterlesen ⮕