Polarkleider und Schneemetamorphose in der Antarktis

Polarkleider: Beim Aufsticken des SLF-Logos hat die Firma mit der grossen Kelle angerührt. Dafür erkenne ich meine Kleider zwischen all den anderen von weitem.Hallo zusammen! Ich bin Matthias Jaggi, technischer Mitarbeiter in der Gruppe Schneephysik, und darf bereits ein zweites Mal den südlichen Sommer auf der französisch-italienischen Forschungsstation Dome C in der Antarktis verbringen.

Ich werde ein Experiment aufbauen mit dem Ziel, den Einfluss der Schneemetamorphose auf die Umverteilung von stabilen Sauerstoffisotopen besser zu verstehen. Aber alles schön der Reihe nach. Die Forschungsstation liegt auf einem über drei Kilometer mächtigen Eisschild, wovon die obersten Meter natürlich Schnee sind. Mit der Tiefe verdichtet sich der Schnee zu Firn und zuletzt zu Eis. Weil die jährlichen Niederschlagsmengen in Form von Schnee hier auf dem ostantarktischen Hochplateau sehr gering sind, bedeutet dies, dass die untersten Meter vom Eisschild sehr sehr alt sind. Der Eisschild stellt also ein perfektes Klimaarchiv dar





