Israelische Streitkräfte entdecken größtes Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen

Bei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das grösste Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt. Die Anlage sei mehr als vier Kilometer lang, rund 50 Meter tief und liege in der Nähe des Grenzübergangs Erez zwischen Israel und dem abgeriegelten Küstengebiet, teilte das Militär am Sonntag mit. Medienberichten zufolge endet die rund drei Meter breite Tunnelroute in Dschabalia.

Das Flüchtlingsviertel im Norden des Gazastreifens gilt als Hamas-Hochburg





Deutsche Geisel spricht über Hamas-Gefangenschaft +++ Israel: Grösstes Hamas-Tunnelsystem freigelegtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Israel setzt Bombardement im Gazastreifen fortDas israelische Militär hat sein Bombardement im Gazastreifen nach der Feuerpause fortgesetzt. Wie die Armee am Samstagmorgen mitteilte, seien im Verlauf des vergangenen Tages im gesamten Gazastreifen mehr als 400 «Terrorziele» angegriffen worden. Israels Armee hat bisher 800 Tunnelschächte im Gazastreifen gefunden. Chefankläger will Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen auf allen Seiten des Gaza-Kriegs. Die Entwicklungen im Ticker. Dreijährige in Hamas-Gewalt tagelang von Familie getrennt. Mehr als 15 Kinder sollen bei einem israelischen Luftangriff auf Gaza getötet worden sein. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, setzt sich für Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen auf allen Seiten des Gaza-Kriegs ein. Papst bedauert Ende der Waffenruhe in Gaza. Ein Angehöriger mehrerer von der Hamas in den Gazastreifen verschleppter Geiseln hat mit einem israelischen Fernsehsender über deren schlimme Erlebnissen gesprochen

Hamas-Verbot: Der Bundesrat lässt sich ZeitDer Bundesrat vertritt seit dem 11. Oktober – vier Tage nach den grausamen Terrorangriffen, die von der Hamas aus dem Gazastreifen gegen Zivilistinnen und Zivilisten in Israel verübt wurden – die Ansicht, dass die Hamas als terroristische Organisation eingestuft werden sollte. Er hatte dem Aussenministerium EDA daher den Auftrag gegeben, die rechtlichen Optionen für ein Verbot der Organisation zu prüfen. Alle Bundesratsparteien sind dafür. Trotzdem lässt sich der Bundesrat Zeit mit dem Hamas-Verbot. Den Plan für ein beschleunigtes Verfahren hat er fallen gelassen. Nun soll die normale, gemächliche Prozedur reichen – heisst: Bis zu einem Hamas-Verbot dauert es mindestens ein Jahr. Hintergrund sind grundsätzliche Bedenken im Bundesratszimmer.

Waffenruhe im Gazastreifen: Was die Freilassungen bewirkenSeit Freitagmorgen schweigen die Waffen weitgehend im Gazastreifen. Größere Mengen an Hilfsgütern werden gebracht und Dutzende Geiseln und Gefangene sind wieder frei. Die Journalistin Inga Rogg erklärt, was die jüngsten Freilassungen bewirkt haben.

Nach Feuerpause wieder heftige Kämpfe im GazastreifenNach einwöchiger Waffenruhe ist der Krieg im Gazastreifen mit voller Wucht zurück. Israels Armee nahm am Freitag die Kämpfe gegen die islamistische Hamas wieder auf.

Not in Gaza verschärft sich - USA lehnen Waffenstillstand abIm heftig bombardierten und umkämpften Gazastreifen wird die Not der palästinensischen…

