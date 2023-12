Kritik an den Corona-Maßnahmen und Schulschließungen

Von allen Seiten wurden die Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. Politiker, Fachpersonen und auch viele Medien warnten vor allem in der zweiten Corona-Welle Ende 2020 eindringlich vor negativen Folgen für sämtliche gesellschaftlichen Bereiche – und setzten den Bundesrat unter Druck. Mittlerweile verfügen wir über sehr viele Daten und Studien, die zeigen: Alle diese Warnungen haben sich als übertrieben, die meisten gar als falsch erwiesen.

Politiker und Bildungsexperten haben im Jahr 2020 bezüglich der schulischen Corona-Maßnahmen vor einer „verlorenen Generation“ gewarnt und Schulschließungen in der verheerenden zweiten Corona-Welle in der Schweiz zum Tabu erklärt – zu Unrecht, wie sich jetzt zeigt. Es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Dauer von geschlossenen Schulen und Bildungsleistungen





