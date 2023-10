Persönliche Geschichten, grossartige Fotos und authentische Rezepte: Das neue Buch «Zu Gast im Engadin»

Persönliche Geschichten, grossartige Fotos, authentische Rezepte: Warum sich das neue Buch «Zu Gast im Engadin» von Claudia Knapp und Mayk Wendt sowohl für Gäste als auch Einheimische lohnt.Das neue Buch «Zu Gast im Engadin» von Claudia Knapp und Mayk Wendt ist ein durchaus besonderer Reiseführer. Normalerweise kennt man diese Art Bücher als zweckmässig und einfach, sodass man sie eben gut im Rucksack dabei haben kann.

Gut mitnehmen kann man «Zu Gast im Engadin» als grosses Hardcoverbuch nicht. Dafür wäre das hochwertig gestaltete Buch aber auch zu schade. Das Cover ist nicht nur optisch schön – es ziert eine typische Engadiner Hausfassade –, es fühlt sich dank seiner strukturierten Oberfläche auch gut an.

