Pete Sampras macht schwere Krebserkrankung seiner Frau öffentlich

Bridgette Wilson-Sampras (r.) und ihr Sohn Ryan Sampras beim Finalspiel zwischen Roger Federer und Dominic Thiem beim BNP Paribas Open in Indian Wells, Kalifornien. (17. März 2019).Der frühere Tennis-Star Pete Sampras (52) hat eine schwere Krebserkrankung seiner Ehefrau, Schauspielerin Bridgette Wilson-Sampras (50), öffentlich gemacht. am Sonntag (Ortszeit) in einer emotionalen Mitteilung auf der Plattform X der Herrentennis-Organisation ATP.

Es sei schwer gewesen, einem geliebten Menschen dabei zuzusehen, eine solche Herausforderung zu meistern. Ihre beiden Söhne hätten starke Unterstützung geleistet, betonte Sampras. Er würde nun um «gute Gedanken und Gebete» für seine Familie bitten, während seine Frau ihre «Heilungsreise» fortsetze.Der frühere Weltklasse-Tennisspieler und die Schauspielerin, eine einstige Miss Teen USA, hatten im Jahr 2000 in Kalifornien geheiratet.

Bridgette Wilson-Sampras drehte Filme wie «Last Action Hero» (1993) an der Seite von Arnold Schwarzenegger, «Wedding Planner» (2001) mit Matthew McConaughey und Jennifer Lopez oder «Shopgirl» (2005) mit Steve Martin.

Ex-Tennis-Star Sampras spricht über Krebserkrankung seiner Ehefrau

