Orkan in Nordwesteuropa: 1,2 Millionen Haushalte in Frankreich wegen Orkantief ohne Strom

Unterdessen wurde ein erstes Todesopfer durch den Sturm in Frankreich bekannt: Ein Lastwagenfahrer kam in der Nacht ums Leben, als sein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, wie Transportminister Clément Beaune dem Sender France Info sagte. Obwohl das Unwetter sich in Teilen des Landes bereits abschwäche, sollten die Menschen vorsichtig sein und Fahrverbote in den Regionen beachten, erklärte er.

Hohe Windgeschwindigkeiten wurden in Grossbritannien bis zum Vormittag in den Grafschaften Cornwall und Devon erwartet. Bis in den Abend hinein soll Emir an der Südostküste von Hampshire bis Kent und Essex wüten. Der britische Wetterdienst Met Office warnte vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile und umstürzende Bäume.

In der Grafschaft Hampshire wurde von Mitternacht an ein Katastrophenfall (major incident) ausgerufen. Mehrere Fährunternehmen hatten ihre Verbindungen im Ärmelkanal für Donnerstag gestrichen. An der Küste wurde mit Überschwemmungen gerechnet. Die britische Küstenwache warnte Menschen davor, sich in Ufernähe aufzuhalten.

An mehreren Orten Frankreichs kam es Medienberichten zufolge in der Nacht zu Stromausfällen, Bäume stürzten um. Im westlichen Departement Finistère wurde ein Mensch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es gab etliche Feuerwehreinsätze. Am Flughafen Nantes konnten Flüge wegen der Wetterlage nicht landen und wurden Richtung Süden nach Toulouse umgeleitet.Auch andere Länder dürften das Tief am Donnerstag zu spüren bekommen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Orkan in Nordwesteuropa: Ciaràn bringt Überflutungen und SturmböenDas Sturmtief Ciaràn fegt über den Nordwesten Frankreichs und die englisch Südküste hinweg. Der Fähr- und Zugverkehr wurde zum Teil eingestellt.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

20MIN: Sturmtief Ciarán: Orkan wird stärkerAm Montag wird es in Teilen der Schweiz stürmisch.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Sturmtief Ciarán: Orkan braut sich über Europa zusammen«Ciarán» sorgt in England für Überschwemmungen und zieht nach Frankreich weiter, das sich auf ein schweres Unwetter vorbereitet. Die Schweiz befindet sich an der Südostflanke des Sturmtiefs.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Orkan steuert auf Europa zu – auch die Schweiz betroffenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Bundesrat will 90 Millionen für humanitäre Hilfe – Cassis in Erklärungsnot wegen umstrittenem UNO-Entscheid der SchweizDer Bundesrat will der Zivilbevölkerung im Gazastreifen helfen. Aussenminister Ignazio Cassis musste sich wegen eines umstrittenen Nahost-Entscheids der Schweizer Vertreter bei der UNO im Bundesrat erklären.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Wegen Nationalbank-Verlusten: Regierungsrat streicht 107 Millionen Franken aus dem BudgetBei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind die Gewinne in den ersten neun Monaten 2023 deutlich zusammengeschmolzen. Damit gehen die Kantone wohl leer aus. Der Aargau hat entsprechende Massnahmen getroffen. Finanzdirektor Markus Dieth erklärt, welche.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕