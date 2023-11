Sturmtief Ciarán: Orkan wird stärker

Die Behörden riefen die Menschen in den betroffenen Regionen dazu auf, während des Unwetters möglichst zu Hause zu bleiben und Gegenstände zu sichern, die von den Sturmböen mitgerissen werden könnten. Das Unwetter soll in Frankreich bis Donnerstagmittag andauern. (DPA)Das aufziehende Sturmtief «Ciarán» hat in der Nacht zum Dienstag für heftigen Regen in Nordirland und Irland gesorgt.

In Altdorf UR wurde bereits eine maximale Böe von 112 km/h gemessen, wie SRF Meteo mitteilt. Auch in Meiringen BE wurde mit 106 km/h eine orkanartige Böe gemessen. (job)In den nördlichen Alpentälern kommt am Montag tagsüber ein starker bis stürmischer Föhn auf, es sind Böen von etwa 60 bis im Urnerland gegen 100 km/h zu erwarten, wie MeteoNews schreibt.

Auch am Darss, wo am Samstag ein Damm zur Boddenseite an zwei Stellen vom Wasser durchbrochen worden war, wurde weitgehend Entwarnung gegeben. In Spitzenzeiten seien am Darss 85 Feuerwehrleute gleichzeitig im Einsatz gewesen. Am Sonntag hätten etwa 50 Einsatzkräfte die am Tag zuvor abgebrochenen Sicherungsarbeiten am Damm fortgesetzt, sagte die Sprecherin. Menschen kamen den Angaben zufolge bislang nicht zu Schaden.

Auch andere Orte seien «von den Wassermassen mit voller Wucht getroffen» worden, erklärte die Feuerwehr. Allein in Maasholm, einem kleinen Ort an der Schleimündung, hätten 400 Menschen aus Sicherheitsgründen wegen eines Deichbruchs evakuiert werden müssen.

