Neuer Aktionär für FCL-Innerschweiz AG

Mit viel Spannung ist die Generalversammlung der FCL-Innerschweiz AG erwartet worden. Und sie hat nicht enttäuscht. Es gibt einen neuen Aktionär in Form eines Vereins, der aus Fans besteht, und ab sofort einen Sitz im Verwaltungsrat hat.Geworben hat der FC Luzern in den letzten Tagen für die Generalversammlung der FCL-Innerschweiz AG zur Genüge. Durch Radiospots, Zeitungsinserate und sozialen Medien wollte der Klub möglichst viele Fans in die Messe Luzern, Halle 4 locken.

Immer mit dem geheimnisvollen Slogan «Do esch öppis ide Loft». Das Resultat lässt sich sehen. 1500 Menschen und damit so viele wie noch nie sind gekommen. Kurz vor 20 Uhr wird das Geheimnis gelüftet. Ab sofort hat die FCL-Innerschweiz AG – neben der FCL Holding AG und zahlreichen Kleinaktionären – einen neuen Aktionär. Er heisst FCL-Basis, ist ein neu gegründeter Verein und hat 10 Prozent der Aktien erworben. Die Entstehung des Vereins ist das Resultat einer Zusammenarbeit zwischen Fans und dem FC Luzern. Denn hinter der FCL-Basis stecken zahlreichen Fan

BAZONLİNE: Neuer Leiter und Kurator für Kunsthalle BaselDer gebürtige Genfer Mohamed Almusibli wird ab dem 1. März neuer Leiter und Kurator der Kunsthalle Basel. Bei seiner Vorstellung wurden sein beruflicher Werdegang, seine Arbeit als Mitbegründer und Direktor des Kunstraums Cherish in Genf sowie seine engen Verbindungen zu zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern gewürdigt. Es wurde jedoch nicht erwähnt, dass Almusibli Unterzeichner von zwei öffentlichen Briefen ist, die sich gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen richten.

REPUBLİKMAGAZİN: Brian Keller: Der ProzessWeitere Beiträge zu den Gerichtsverhandlungen: eine Prozessvorschau von Gerichtsreporterin brh_justizundso …

BAUERNZEİTUNG1: Umlagerungen bei Direktzahlungen betreffen TierhaltungsbetriebeTierhaltungsbetriebe sind von den Umlagerungen bei den Direktzahlungen betroffen, auch in der Zentralschweiz. Umlagerungen von Geldern zugunsten neuer kostentreibender Programme zulasten der einkommenssichernden Basisbeiträge und zudem noch drohende Kürzung des gesamten Direktzahlungsrahmens. Das anfang November beschlossene Verordnungspaket des Bundesrates und die anstehende Budgetberatung im Parlament geben auch bei den bäuerlichen Organisationen unserer Region zu reden.

TAGBLATT_CH: «Wir verzichten auf die Fällung»: Stadtrat gibt nach und lässt Platane auf dem St.Galler Marktplatz stehenEine der Platanen auf dem Marktplatz in St.Gallen sollte wegen des Baus neuer Fernwärmeleitungen gefällt werden. Das Schicksal des Baums schien besiegelt, dann regte sich Widerstand. Allen voran kämpfte Marktfrau Ursula Bühler gegen die Fällung. Jetzt gibt der Stadtrat dem öffentlichen Druck nach.

TAGESANZEİGER: Mike Johnson setzt Kompromiss im Haushaltsstreit durchMike Johnson, Sprecher im US-Repräsentantenhaus, hat einen Kompromiss im Haushaltsstreit durchgesetzt. In der Schwebe bleibt die Militärhilfe für die Ukraine.

SRFNEWS: Tom Segev kritisiert israelische Regierung und fordert Waffenstillstand in GazaDer bekannte israelische Historiker, Tom Segev, kritisiert die israelische Regierung. Zudem fordert er einen Waffenstillstand in Gaza. Grosse Hoffnung auf baldigen Frieden hat er dabei nicht, wie im Gespräch mit ihm klar wird.

