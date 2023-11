Tom Segev kritisiert israelische Regierung und fordert Waffenstillstand in Gaza

Der bekannte israelische Historiker, Tom Segev, kritisiert die israelische Regierung. Zudem fordert er einen Waffenstillstand in Gaza. Grosse Hoffnung auf baldigen Frieden hat er dabei nicht, wie im Gespräch mit ihm klar wird. Tom Segev wurde 1945 in Jerusalem geboren. Seine Eltern, ein Architekt und eine Fotografin, waren 1933 aus Nazi-Deutschland nach Palästina geflohen. Segev studierte Geschichte und promovierte mit einer Arbeit über die Geschichte von KZ-Kommandanten.

Neben seiner Tätigkeit als Historiker arbeitet er als Journalist – auch in Deutschland und der Schweiz. Segev lebt in Jerusalem. SRF News: Der Angriff der Hamas ist über einen Monat her. Ist der Alltag in Israel zurückgekehrt? Tom Segev: Nein. Der anfängliche Schock hat sich sogar vertieft. Wir hören immer mehr schreckliche Geschichten dieser Gräueltaten. Die grosse Frage ist: Wie konnte das passieren? Eine ganze Generation von Israelis ist mit der Vorstellung aufgewachsen, dass wir in Israel sicher sin

:

TAGESANZEİGER: Parlamentsdebatte über Neuauflage der Regierung in MadridDie Parlamentsdebatte über eine Neuauflage der Regierung um Pedro Sánchez startet in Madrid unter zahlreichen Protesten. Pedro Sánchez hat erneut die Möglichkeit, zum Regierung schef gewählt zu werden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Luzerner Politikerin will versteckte Kriminalität sichtbarer machenDer Bund schiebt die Zuständigkeit punkto Menschenschmuggel auf die Kantone ab. Welche Massnahmen im Kanton Luzern dagegen ergriffen werden, ist unklar. KantonLuzern

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

BILANZ: Was ein Verbot der Apple Watch bedeuten würdeApple soll für seine Smartwatches eine patentgeschützte Technologie verwendet haben. Die US- Regierung könnte die Apple Watch nun verbieten.

Herkunft: BILANZ | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Luzerner Politikerin will versteckte Kriminalität sichtbarer machenDer Bund schiebt die Zuständigkeit punkto Menschenschmuggel auf die Kantone ab. Welche Massnahmen im Kanton Luzern dagegen ergriffen werden, ist unklar. KantonLuzern

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

REPUBLİKMAGAZİN: Nachrichten aus Gaza: Einblicke in das Leben im KriegWie entwickelt sich die Situation im Gaza streifen? In einer Sprachnachricht an Co-Chefredaktorin HamiltonIrvine berichtet ein Journalist vor Ort: «Wir haben das Gefühl, dass wir dem Tod näher sind als dem Leben [...].» Ein Tagebuch aus dem Kriegsgebiet.

Herkunft: RepublikMagazin | Weiterlesen »