Nahostkonflikt: Hamas meldet «heftige Gefechte» im Gazastreifen

Das Wichtigste in Kürze: Die Palästinenserorganisation Hamas tötete und entführte am 7. Oktober 2023 – am jüdischen Feiertag Simchat Tora – Hunderte israelische Zivilistinnen und Zivilisten. Israel befinde sich «im Krieg», sagte daraufhin Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Ansprache.

Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium tausende Menschen, über zehntausende weitere sollen verletzt worden sein. Israels Militär fordert die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen seit Tagen zur Evakuierung auf. Über hundert Entführte befinden sich weiterhin in der Gewalt der Hamas, die sie als Schutzschilde verwendet.

