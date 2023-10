FC Basel: FCB-Spieler stehen weiter hinter Trainer Heiko Vogel

0:3 im Kellerduell gegen Lausanne-Sport! Nach dem blamablen FCB-Auftritt im Stade de la Tuilière wird es in der Basler Kabine richtig laut. Bereits in der Pause hatte Trainer Heiko Vogel bei seinen Spielern ordentlich Dampf abgelassen, nach Spielschluss knallt es erneut. Fast 20 Minuten dauert es, bis Fabian Frei mit gesenktem Kopf als erster und einziger FCB-Spieler vor die Medien tritt.

» «Es geht mir nicht in den Kopf» Trotzdem stellt sich Frei weiterhin hinter Heiko Vogel. «Ich glaube nicht, dass es schon wieder einen Trainerwechsel braucht. Wir haben in der letzten Saison gesehen, dass es mit ihm funktioniert. Man kann ihm also nicht gewisse Grundqualitäten absprechen», so das Basler Urgestein. «Der alte Trainer hat es mit einem Kuschelkurs versucht, nun muss halt die Peitsche herhalten.

FC Basel: David Degen spricht über Sportkommission und Trainer Heiko VogelDer FC Basel steht am Tabellenende der Super League. FCB-Präsident David Degen spricht mit blue Sport über die neu geschaffene Sportkommission und Trainer Heiko Vogel. Weiterlesen ⮕

FC Basel: Das sagt Heiko Vogel zur neuen FCB-SportkommissionBeim FC Basel gibt es seit Mittwoch eine Sportkommission. Dass weder Trainer noch Chefscout direkt daran beteiligt sind, stört Heiko Vogel nicht. Weiterlesen ⮕

Die FCB-Gegentore unter Trainer Heiko VogelDer FC Basel hat einen rabenschwarzen Oktober hinter sich. Weiterlesen ⮕

Heiko Vogel: «Ich kenne die Mechanismen des Geschäfts»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

David Degen: «Wir stehen hinter Heiko Vogel, aber ...»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Basel verliert 0:3 gegen Lausanne-SportBasel erleidet die vierte Niederlage in Folge ohne Tor. Trainer Heiko Vogel plant deutliche Worte für die Spieler. Weiterlesen ⮕