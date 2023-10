Schwanden: «Bei einer erneuten Evakuierung bleibe ich bei meinen Büsi»

30.10.2023 05:40:00 / Herkunft: 20min

Nach dem Erdrutsch in Schwanden dürfen einige Evakuierte wieder in ihre Häuser zurück. Jedoch müssen die Leute ihr Handy ständig an sich tragen, falls erneut Alarm ausgelöst wird.