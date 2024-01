Mario Draghi trifft Chefs führender Unternehmen

Mario Draghi macht wieder Schlagzeilen. Seine jüngste Mission, im Rahmen derer er die Chefs führender Unternehmen trifft, heizt Spekulationen an, dass er erneut ein Spitzenamt in der Europäischen Union anstreben könnte. Nachdem Draghi sich in den letzten Monaten zurückgezogen hatte, zeitweise in sein Landhaus in Umbrien, traf der ehemalige Ministerpräsident und Chef der Europäischen Zentralbank am Mittwochnachmittag in Mailand Führungskräfte aus der Wirtschaft.

Der Austausch soll zu einer Strategie zur Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit beitragen, die Draghi im Auftrag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entwickeln soll. “Ich bin hier, um zuzuhören”, sagte Draghi vor Reportern, als er die Sitzung im Gebäude der Banca d’Italia in der Finanzhauptstadt des Landes betrat. Er antwortete nicht auf eine Frage zu möglichen neuen Aufgaben in der EU. Die plötzliche Rückkehr ins Rampenlicht hat Gerüchte ausgelöst, dass “Super Mario” sich um den Posten des Präsidenten des Europäischen Rates bewerben könnte





