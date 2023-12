Vista Group: Deutschland ist wichtig für das Unternehmen

Deutschland ist wichtig für die Vista Group. Nirgends beschäftigt das Unternehmen mehr Mitarbeitende außerhalb der USA. Es sollen mehr werden - auch für die Technik.Der Vista-Hangar am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Hier wird die in Deutschland registrierte Flotte gewartet. Vistajet hat im kommenden Jahr Grund zum Feiern: Die Privatflugfluggesellschaft wird 20 Jahre alt. 2004 gründete der Schweizer Unternehmer und Rennfahrer Thomas Flohr die Businessfluggesellschaft.

Das erste Flugzeug war ein Learjet 60. Mit der wachsenden Flotte vergrößerte sich auch stetig das Einsatzgebiet.. Die Übernahmen brachten zusätzlich Marktanteile und Flugzeuge. Allein durch Air Hamburg sicherte sich Vista auf einen Schlag 44 weitere Flugzeuge, deren Kauf aufgrund der angespannten Lage bei den Herstellern in der Größenordnung nicht so einfach möglich gewesen wäre.Die Vista Group betreibt mit ihren drei Airlines Vistajet Limited Malta, Vistajet America und Vistajet Germany (ehemals Air Hamburg) eine Flotte von rund 360 Flugzeugen. Von denen 280 Flugzeuge im Besitz der Airline sin





