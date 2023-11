Jetzt live: Genf vergibt die erste Überzahlmöglichkeit gegen den HC Davos

Einst bei Genf ausgebildet, kehrt der Vereidiger der ZSC Lions, der aber vor allem in der zweithöchsten Liga bei den GCK Lions zum Einsatz kam, mit den Davosern in die alte Heimat zurück.Gleich geht es hier los in der Les Vernets Halle von Genf. Das Licht ist aus, gleich werden die Genfer und die Davoser ins Stadion einlaufen. Die Genfer setzen im Tor auf Gauthier Descloux.Zurück zum Sportlichen. Bei den Davosern steht heute Abend Sandro Aeschlimann zwischen den Pfosten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINEWS_CH: Struki-Verband gewinnt Mitglied in GenfDie eher deutschschweizerisch geprägte Swiss Structured Products Association (SSPA) erweitert ihre Mitgliederbasis – mit einem Unternehmen aus Genf.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Transferticker: HC Davos engagiert Enzo Guebey bis zum SaisonendeDas Transferkarussell im Eishockey nimmt langsam Fahrt auf. Wer wechselt wohin? Wer verlängert seinen Vertrag? Wo landen ehemalige HCD-Spieler? In unserem Transferticker seid ihr jederzeit informiert.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Stadtrat schweigt zu Mobbingvorwürfen gegen Ursula Egli – jetzt übernimmt die GPKHat die Wiler SVP-Stadträtin Ursula Egli die ehemalige Stadtplanerin aus dem Job gemobbt? Und hat sie das Kollegialitätsprinzip geritzt? Weil der Stadtrat dazu nichts sagen will, wollen die Grünen die Geschäftsprüfungskommission mit einer Untersuchung beauftragen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Jetzt im Livestream: Der HC Thurgau will gegen den Leader EHC Olten zurück auf die SiegerstrasseNach zuletzt drei Niederlagen in Folge versucht der HC Thurgau am Dienstag um 19.45 Uhr ausgerechnet, gegen den souveränen Leader und Aufstiegsaspiranten EHC Olten auf die Siegerstrasse zurückzufinden. Ein schwieriges, aber nicht unmögliches Unterfangen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Interview mit Vontobel-CEO Zeno Staub: «Ich mache jetzt ein Jahr Pause»Der Vontobel-CEO zieht vor seinem Abgang Bilanz und rechtfertigt seinen Ausflug in die Politik.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: «Zu wirtschaftliches Papier», «Kontrollen fehlen jetzt schon»: Innerrhoder Tourismusbericht in der KritikDer Bericht zur Tourismuspolitik in Appenzell Innerrhoden stösst den Umweltverbänden sauer auf. Zu wenig seien die Anliegen von Landschaft und Natur berücksichtigt worden. Am Montagabend lud der Naturverbund zu einer Diskussionsrunde nach Appenzell.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕