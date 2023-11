Struki-Verband gewinnt Mitglied in Genf

Das in Genf ansässige Unternehmen betreibt eine Plattform, die alle Phasen des Handelszyklus von Strukturierten Produkten unter einem Dach vereint. Mehr als 1’500 Nutzerinnen und Nutzer weltweit greifen wöchentlich auf die Plattform zu, verwalten 14’000 Produkte, haben 24 institutionelle Partner und betreuen Vermögenswerte in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar, wie es heisst.

Vizibility ist erst im vergangenen Sommer als Spinoff der Genfer Finanzboutique Capital Vision entstanden.

