Interne Grabenkämpfe in der FDP: Kritik an Unterstützung der SVP-Kandidaten

29.10.2023 19:42:00 / Herkunft: bazonline

Die FDP ist derzeit von internen Grabenkämpfen betroffen, da Freisinnige in Zürich, im Aargau und in Solothurn gegen die Entscheidungen ihrer Kantonalsektionen opponieren. Besonders umstritten ist die Unterstützung von Kandidaten der SVP in den zweiten Ständerats-Wahlgängen. Sowohl Alt-Ständerätin Christine Egerszegi aus dem Aargau als auch der abtretende Solothurner Nationalrat Kurt Fluri haben ihre Kritik öffentlich geäußert.

FDP, Interne Grabenkämpfe, Kritik, SVP, Ständerats-Wahlgänge, Christine Egerszegi, Kurt Fluri