Die SP hat einen Überflieger: Kein anderer Politiker schweizweit konnte am vergangenen Wochenende so viele Wählerstimmen auf sich vereinigen wie Daniel Jositsch. 236’775 waren es.

Als einziger von 12 Zürcher Ständeratskandidatinnen und -kandidaten schaffte er auf Anhieb das absolute Mehr. Er lag sogar 10 Prozent darüber. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Gregor Rutz: satte 81'000 Stimmen!

Daniel Jositsch: Die SP bremst ihren Superstar ausEr ist der beliebteste Politik er der Schweiz , erfahren, kompetent. Eigentlich müsste klar sein, dass der Zürcher Nachfolger von Bundesrat Alain Berset wird. Doch seine Partei ist im Begriff, ihre Lichtgestalt zu übergehen. Weiterlesen ⮕

Antisemitismus in Zürich: Linke Politiker und Organisationen kritisierenJüdinnen und Juden in Zürich werden für das Tragen eines Davidsterns am Hals angepöbelt. Linke Politik er und Organisationen werden für ihre Reaktionen auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel kritisiert. Weiterlesen ⮕

Nationalrat Islam Alijaj: «Ich kann mir vieles erlauben, was sich ein normaler Politiker nicht herausnehmen könnte»Er sitzt im Rollstuhl und hat eine Sprechbehinderung. Der neu gewählte Zürcher Nationalrat Islam Alijaj sagt, wie es sich anfühlt, in einem behinderten Körper zu leben. Und er führt aus, wie er sich im Haifischbecken Bundeshaus durchsetzen will. Weiterlesen ⮕

Logitech-Gründer Daniel Borel fordert Abwahl von VR-PräsidentinDer Gründer und Chairman Emeritus von Logitech, Daniel Borel, fordert die Abwahl von VR-Präsidentin Wendy Becker und wirft ihr vor, die Werte der Firma nicht zu teilen und das Management-Team nicht im Griff zu haben. Weiterlesen ⮕

Der gescheiterte Versuch, Jean-Daniel Ruch zum neuen Staatssekretär zu ernennenDer gescheiterte Versuch, Jean-Daniel Ruch zum neuen Staatssekretär zu ernennen, hat in der SRF-Community zu regen Diskussionen geführt. Patrice Zumsteg, Leiter des Kompetenzbereichs Sicherheitsrecht an der ZHAW, beantwortet die wichtigsten Fragen. Weiterlesen ⮕

Neuer Staatssekretär für Sicherheitspolitik: Jean-Daniel RuchDer 60-jährige Jurassier Jean-Daniel Ruch wird im September 2023 als neuer Staatssekretär für Sicherheitspolitik vorgestellt. Nach Zweifeln an seiner Eignung für den Topposten endet seine Reise jedoch nicht im zweithöchsten Exekutivamt. Weiterlesen ⮕