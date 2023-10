Kommunistische Gruppierung IMT erlebt Aufwind in der Schweiz

Planen den kommunistischen Umsturz: Caspar Oertli (l.) und Martin Kohler im Büro der International Marxist Tendency (IMT) in Bern.

Die Regale sind gefüllt mit marxistischer Literatur, an den Wänden hängen Plakate mit kommunistischen Emblemen, auf einem Gestell stehen die Büsten von Marx und Lenin. Hier, in einem etwas schmuddeligen Kellerraum in der Nähe des Berner Bahnhofs, ist das Hauptquartier des Schweizer Ablegers von International Marxist Tendency (IMT), einer kommunistischen Gruppierung, die in 40 Ländern weltweit vertreten ist – und zurzeit grossen Aufwind verspürt.

