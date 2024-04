Hunderte deutsche Polizisten unter Verdacht rechtsextremer Gesinnung

Wegen des Verdachts auf rechtsextremistische Gesinnung und Verschwörungsideologien stehen derzeit mindestens 400 Polizeibeamte der deutschen Bundesländer aktuell im Fokus von(Donnerstag) in den 16 Innenministerien der Bundesländer hervor. Da vier Bundesländer keine aktuellen Zahlen liefern konnten, dürfte die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen.

, sondern extremistische Ansichten verfolgen, sind eine grosse Gefahr für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit», sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul zu «Stern» undPolizisten mit rechtsextremer Gesinnung stellten eine Gefahr für die Demokratie dar, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul. (Symbolbild) - keystone, Uli Grötsch, sieht ebenfalls ein enormes Bedrohungspotenzial: «Wir leben in Zeiten, in denen von Rechtsextremen gezielt versucht wird, die Polizeien zu destabilisieren», sagt er. «Die Gefahr ist so gross wie noch ni

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nau_live / 🏆 18. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki: «Faeser ist eine Gefahr für unsere Demokratie»Dieser Text erschien zuerst auf dem Online-Portal Nius.de. Der Kampf um die Meinungsfreiheit ist im vollen Gange! Wolfgang Kubicki, FDP-Urgestein und Vizepräsident des Deutschen Bundestags, sagt: Rechtlich ist die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr in Deutschland – obwohl es faktisch viele Menschen so empfinden.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Nach Terroranschlag auf Moskau: So gross ist die Gefahr einer islamistischen Attacke in der SchweizDie Terrorgruppe, die das Attentat in Russland für sich reklamiert, ist hierzulande keine Unbekannte. Die Kantone haben ihre Wachsamkeit nochmals verstärkt. Ein Szenario gilt als am wahrscheinlichsten.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

CGTN: Im Dienste der Menschen: Wie die CPPCC die beratende Demokratie fördertPeking, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - Als Chefarzt des Provinzkrankenhauses von Anhui setzt sich Liu Lianxin für ein besseres medizinisches und gesundheitliches...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Weltforum für Demokratie 2022 – acht Stimmen der Freiheit aus LuzernAcht Teilnehmende der 10. Demokratie-Weltkonferenz in Luzern mit ihrer Vision, wie Demokratien robuster und gerechter werden müssen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Thailändischer Demokratie-Verfechter auf GratwanderungEin Gesetz, das Kritik an der Monarchie verbietet, verhindert die Meinungsfreiheit in Thailand, meint der Journalist Pravit Rojanaphruk.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Millionenerbe: Gremium soll es für Demokratie nutzenMarlene Engelhorn ist 29 Jahre alt und soll einmal ein zweifaches Millionenerbe erhalten. Als die Österreicherin das erfuhr, war sie nicht etwa glücklich, sondern wütend. Erben – das sei der Grund für eine ungerechte Gesellschaft. Das will sie ändern und 90 Prozent ihres Erbes umverteilen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »