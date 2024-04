Nato eröffnet Verbindungsbüro in Genf

Die Nato hat formell ihre Zustimmung zur Eröffnung eines Verbindungsbüros in Genf gegeben. Das Büro wird sich nicht mit den Beziehungen zur Schweiz befassen, sondern mit der Uno und internationalen Organisationen zusammenarbeiten.

NATO eröffnet Verbindungsbüro in GenfDie westliche Militärbündnis Nato soll noch in diesem Jahr ein Verbindungsbüro in Genf eröffnen. Die Stadt ist Sitz der Uno und vieler internationaler Organisationen. Sowohl der Bundesrat als auch das nordatlantische Bündnis haben bereits zugestimmt.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg: «Die Nato hat keine Pläne, Truppen in die Ukraine zu entsenden»Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erteilt der Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, westliche Truppen in die Ukraine zu entsenden, eine klare Absage. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagt Stoltenberg, die Nato und ihre Mitgliedsstaaten seien am Ukraine-Krieg nicht beteiligt.

Milderung in Trumps Nato-Diskurs: «Wir werden die Nato nicht verlassen, solange Europa seinen Beitrag leistet»Trump steht der Nato seit langem kritisch gegenüber. In einem Interview mit dem rechtsgerichteten britischen Sender GB News schlägt er etwas mildere Töne an.

20 Jahre Nato-Osterweiterung - Die Slowakei: der Spaltpilz der NatoVor 20 Jahren wurden sieben osteuropäische Länder in die Nato aufgenommen: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien. Seit dem Amtsantritt des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico hat die Nato Sorgen: Der offen pro-russisch und anti-westlich orientierte Fico entzweit das Militärbündnis.

Näher an die Nato, höhere Rüstungsausgaben: So tickt die Schweiz in der SicherheitspolitikEine Studie der ETH hat untersucht, wie sich die Schweizer Armee in Zukunft aufstellen soll.

PR-Fauxpas: AC Milan wirbt mit Kapellbrücke – für die Stadt GenfIn einem Werbevideo wirbt AC Milan-Star Noah Okafor für die Stadt Genf – diese erhält dadurch aber plötzlich Sehenswürdigkeiten, die sie gar nicht hat.

