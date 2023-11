Humanitäre Lage: Hamas spricht von mehr als 8300 Toten in Gaza

Die Lastwagen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) brachten wichtige medizinische Hilfsgüter für die Notfallstationen und Operationssäle mit. «Dies ist der erste Hilfskonvoi, der den Nasser-Spitalkomplex über das Rote Kreuz erreicht hat», sagte Spitaldirektor Dr. Nahed Abu Taemma.

TAGBLATT_CH: Neue Gefechte an Israels Grenze zum Libanon ++ Erneuter WHO-Appell für humanitäre Feuerpause im GazastreifenIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

BZBASEL: UKRAINE-HILFE: Hohe Hürden für humanitäre Hilfe aus dem BaselbietEin Verein in Binningen sammelt Spenden und Hilfsgüter und bringt sie zu den kriegsgeplagten Familien in der Ukraine. Doch seine Arbeit wird schwieriger – sogar in Binningen schlägt ihm Missgunst entgegen.

Hohe Hürden für humanitäre Hilfe aus dem Baselbiet Ein Verein in Binningen sammelt Spenden und Hilfsgüter und bringt sie zu den kriegsgeplagten Familien in der Ukraine. Doch seine Arbeit wird schwieriger – sogar in Binningen schlägt ihm Missgunst entgegen.

PİLATUSTODAY: Humanitäre Notlage in Gaza: Tausende Menschen brechen in Lagerhäuser einIn der Nacht sind vereinzelte Bodentruppen in den Gazastreifen vorgedrungen. Laut der Nachrichtenagentur «Reuters» war das Ziel des Manövers, nach Geiseln zu suchen.

POLİZEİCH: Chur GR: 9-jähriger Knabe aus misslicher Lage gerettetAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

NAU_LİVE: Klinik in Gaza als Kommandozentrale der Hamas genutztDie größte Klinik im Gazastreifen dient laut Israel als Kommandozentrale der Hamas. Tausende Menschen haben Zuflucht in der Klinik gesucht, um sich vor Angriffen zu schützen.

