Hohe Hürden für humanitäre Hilfe aus dem Baselbiet

Ein Verein in Binningen sammelt Spenden und Hilfsgüter und bringt sie zu den kriegsgeplagten Familien in der Ukraine. Doch seine Arbeit wird schwieriger – sogar in Binningen schlägt ihm Missgunst entgegen.

BLUENEWS_DE: «Hilfe, da war schon wieder ein Penis»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

TAGBLATT_CH: Biden telefoniert mit Netanyahu und Al-Sisi wegen humanitärer Hilfe für GazaUS-Präsident Joe Biden hat sowohl mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu als auch mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi telefoniert, um die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zu erhöhen.

BZBASEL: Ukraine-Hilfe trotz gestohlener SchilderClaudia Raine und Marcel Kübler geben ihre Ukraine -Hilfe nicht auf, obwohl ihre Schilder mehrmals gestohlen wurden.

BERNERZEİTUNG: Wie geheime Deals unsere Krankenkassenprämien in die Höhe treibenAls Gesundheitsminister Alain Berset vor einem Monat den Prämienschock verkündete, waren die Schuldigen schnell gefunden. Verantwortlich sollen unter anderem die Patientinnen und Patienten sein. Weil sie zu oft zum Spezialisten gehen, zu schnell zum Medikament greifen. Und so die Gesundheitskosten in die Höhe treiben. «Wir alle müssen uns immer wieder überlegen, ob ein Arztbesuch schon angezeigt ist», erklärte der Bundesrat.

PRESSEPORTAL_CH: Jahrbuch Qualität der Medien: erneut hohe Qualitäts-Scores für die SRG-Radios, Fernsehen und OnlineBern (ots) - Mit dem 'Jahrbuch Qualität der Medien' publiziert das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög) der Universität Zürich auch dieses Jahr wieder...

