Chur GR: 9-jähriger Knabe aus misslicher Lage gerettet

Ein 9-jähriger Knabe hat sich am Sonntagnachmittag (29.10.2023) in felsigem Gelände am Rhein, bei Haldenstein, verstiegen. Passanten beobachteten dies und alarmierten die Polizei.Bei der Kantonspolizei Graubünden und der Stadtpolizei Chur sind um ca. 13:40 Uhr mehrere Meldungen über ein Kind, welches gegenüber des Kieswerks Calanda am Rheinufer sitzt, eingegangen.

Beim Eintreffen der Stadtpolizei Chur hat sich das Kind bereits im felsigen Gelände verstiegen. Durch einen Polizisten und einen Passanten konnte es mit einem Seil gesichert und aus der misslichen Lage befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Knabe beim Spielen von zu Hause entfernt. Über Facetime telefonierte er bereits mit seiner Schwester und konnte kurz darauf den herbeigeeilten Eltern übergeben werden.

