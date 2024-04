Die historische Börse in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen steht in Flammen. Aus dem brennenden Gebäude wurden am Dienstagmorgen mehrere Gemälde herausgetragen, wie auf Fernsehaufnahmen Dienstagmorgen zusehen war.Die alte Börse beherbergt eine grosse Kunstsammlung, darunter das Werk «Von der Kopenhagen er Börse» von P.S. Krøyer, das während des Brand es von mehreren Personen weggetragen wurde. Die Ursache des Brand es war zunächst nicht bekannt.

Die Turmspitze des Gebäudes ist aufgrund des Brandes eingestürzt. Mehrere Strassen und die Umgebung um das Gebäude sind abgesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird. Wegen massiver Verkehrsprobleme wird empfohlen, das Stadtzentrum nur zu verlassen, falls nötig.

Vi har afspærret Børsgade, Knippelsbro og Strandgade. Vi opfordrer folk til at blive væk fra området. Unødig udkørsel i indre by frarådes af hensyn til massive trafikale udfordringer Vi har på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont.Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Es wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet.

Börse Kopenhagen Brand Gemälde Polizei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



PilatusToday / 🏆 11. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kopenhagen: Historische Börse steht in FlammenIn Kopenhagen brennt die Börse

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen - «Notre-Dame-Moment»Ein Feuer ist in der historischen Börse in Kopenhagen am Dienstag ausgebrochen und hat die Turmspitze zum Einsturz gebracht.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Kopenhagen: Historische Börse steht in FlammenDer Turm der Kopenhagener Börse stürzt bei Brand ein

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Kopenhagen: Historische Börse steht in FlammenWahrzeichen von Kopenhagen brennt lichterloh

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Historisches Börsengebäude in Kopenhagen steht in FlammenDie historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen. Die Turmspitze des Gebäudes ist aufgrund des Brandes am Dienstagmorgen eingestürzt. Mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude sind abgesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Grosseinsatz in Kopenhagen: Historisches Gebäude steht in FlammenIn der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist das historisches Börsengebäude in Brand geraten. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »