Brand in historischer Börse in Kopenhagen

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die alte Börse mit einem Kirchturm stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagen s. Als Börse wird es nach Angaben der dänischen Handelskammer schon lange nicht mehr genutzt.

Heute befindet sich darin die Handelskammer, die auch Eigentümerin des Bauwerks ist. Es wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Die Restaurierung sollte eine unsachgemässe Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben. Einschätzung von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann Box aufklappen Box zuklappen «Die Behörden wollen noch keine Angaben zur Brandursache machen. Es wird aber vermutet, dass das Feuer in Zusammenhang mit der Renovation steht. Es ist ein Moment, welcher den Däninnen und Dänen sehr weh tut. Die Börse ist ein Kulturgut, das die Geschichte symbolisiert. Es wird von einer nationalen Kulturkatastrophe gesprochen.

Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment. Autor: Troels Lund Poulsen Dänischer Verteidigungsminister Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen hat sich betroffen über den Brand geäussert. «So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment», schreibt er auf der Plattform X.

Beim Brand der historischen Börse in Kopenhagen sind tragende Strukturen beschädigt worden. Die Feuerwehr hat bestätigt, dass das Gebäude zu einem Teil stark verbrannt ist. Von einem Einsturz des gesamten Gebäudes gehen die Einsatzkräfte aber nicht aus.

