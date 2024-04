Historisches Börsengebäude in Kopenhagen steht in Flammen

Die historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen. Die Turmspitze des Gebäudes ist aufgrund des Brandes am Dienstagmorgen eingestürzt. Mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude sind abgesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird.