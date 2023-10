Goldverarbeiter Valcambi tritt aus Branchenverband aus

Der Goldverarbeiter tritt mit unmittelbarer Wirkung aus dem Branchenverband aus. Bei Gesprächen habe sich herausgestellt, dass Valcambi und die ASFCMP unüberbrückbare Differenzen hätten, teilten die Tessiner am Freitag in einem Communiqué mit.

Da eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr in Frage komme, habe Valcambi seinen Austritt aus der Vereinigung mit sofortiger Wirkung eingereicht. Die ASFCMP habe den Entscheid zur Kenntnis genommen. Valcambi ist die weltweit grösste Goldraffinerie und hat ihren Sitz in Balerna im Kanton Tessin. Die Branche stand zuletzt immer wieder in der Kritik von Nichtregierungsorganisationen. Diese bemängeln die Intransparenz bezüglich der Handelsbeziehungen und fordern ein schärferes Edelmetallkontrollgesetz.

Die ASFCMP wurde 1978 gegründet und vereint damit noch 14 Unternehmen, die in der Verarbeitung und im Handel von Edelmetallen tätig sind. In einem gemeinsam unterzeichneten Verhaltenskodex werden Standards insbesondere betreffend die Geschäftsethik geregelt. headtopics.com

Die gemeinsamen Standards sehen die «strikte Einhaltung und Entwicklung von Vorschriften», die «verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen», den Umweltschutz und das «Streben nach Transparenz» in der Edelmetallindustrie vor.News

Weiterlesen:

cashch »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

Anschlag auf dem Bruderholz: Nur durch Zufall kamen die Ermittler auf die BeschuldigtenEine Bombenexplosion im Basler Nobelquartier mitten in der Nacht. Zwei Beschuldigte stehen vor dem Bundesstrafgericht. Reichen die Beweise aus? Weiterlesen ⮕

«Die Stimmung ist so gereizt, dass es die Leute aussprechen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

- Ab auf die Rheinfähre: Nicolas Jarry reist mit seiner Familie um die WeltDer Chilene bestreitet den Alltag als Tennisprofi mit seiner Familie. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕