US-Konsum steigt im September um 0,7 Prozent

Sie steigerten ihren Konsum im September um 0,7 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von 0,4 Prozent im August. Der private Konsum ist eine tragende Säule der US-Wirtschaft, die ihr Wachstumstempo zuletzt trotz hoher Leitzinsen kräftig gesteigert hat.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent, Das ist das grösste Steigerungsrate seit knapp zwei Jahren, nachdem es im Frühjahr nur zu einem Wachstum von 2,1 Prozent gereicht hatte. Dafür sorgen auch die Verbraucher, die ihren Konsum im abgelaufenen Quartal um 4,0 Prozent steigerten.

Die US-Notenbank Fed möchte die noch immer hohe Inflation von zuletzt 3,7 Prozent eindämmen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Sie beliess den Leitzins zuletzt in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent und dürfte nächste Woche erneut pausieren. Wie es im Dezember weitergeht, ist ungewiss. Die Fed will sich auf dem weiteren Zinspfad von den hereinkommenden Daten leiten lassen. headtopics.com

Ein Inflationsmass, das die Währungshüter besonders im Auge halten, bilden die persönlichen Ausgaben der Konsumenten. Dabei werden die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert. Dieser sogenannte PCE-Kernindex fiel im September wie von Experten erwartet auf eine Jahresteuerungsrate von 3,7 Prozent, nach abwärts revidiert 3,8 Prozent im August.

Weiterlesen:

cashch »

Rekordverdächtiger September: Der wärmste je gemessene Herbstmonat in der SchweizDer September in der Schweiz war mit durchschnittlich 14,3 °C der wärmste je gemessene Herbstmonat. Damit wurde der bisherige Rekord aus den 1960er-Jahren übertroffen. Weiterlesen ⮕

Apple nähert sich Samsung als Marktführer anDank des Anstiegs von Apple nähert sich das Unternehmen dem Marktführer an. Die Marktanteile der beiden größten Anbieter liegen nun bei 19,7 und 17,7 Prozent. Samsungs Geräteabsatz fiel um 8,4 Prozent, während Apple 2,5 Prozent mehr iPhones verkaufte. Auf Jahressicht liegt Samsung jedoch traditionell vorn. Der chinesische Anbieter Transsion verzeichnete einen Anstieg von 35 Prozent und rückte mit 26 Millionen verkauften Geräten und einem Marktanteil von 8,6 Prozent näher an Oppo heran. Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Interview nach Precht-Skandal: «55 Prozent der ultra­orthodoxen Männer sind arbeits­tätigReligionshistoriker Alfred Bodenheimer schildert die Realität ultraorthodoxer Juden, auch in der Schweiz, und räumt mit Stereotypen auf, wie sie Richard David Precht bediente. Weiterlesen ⮕

Zukunftsorientierte Führungskultur bei der PolizeiGemeinsam mit dem Institut für Organisation und Leadership der OST – Ostschweizer Fachhochschule wollen sie ergründen, wie eine zukunftsorientierte Führungskultur bei der Polizei aussehen könnte. Finanziert wird das Projekt vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau. Michael Breu hat die Kommandanten der Stadtpolizei Chur (Andrea Deflorin), St.Gallen (Ralph Hurni) und Winterthur (Anjan Sartory) zum Gespräch getroffen. 26 Prozent der Mitarbeitenden in Schweizer Polizeikorps sind Frauen, nur 2 Prozent der Polizistinnen schaffen es in eine Kaderposition. Weiterlesen ⮕