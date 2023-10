Jugendliche in Nordrhein-Westfalen wegen gewaltsamem Tod festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen drei Jugendliche festgenommen. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige stehen im Verdacht, ihr Opfer getötet zu haben, wie das Polizeipräsidium Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Freitag mitteilten. Ihre Tat sollen sie gefilmt haben. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um einen Obdachlosen.

Mit Fäusten und Messer traktiert Heute Freitag sollten die Jugendlichen – ein junger Russe, ein Türke und ein Deutsch-Türke – dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihnen wird demnach gemeinschaftlich begangener Totschlag vorgeworfen. Der Sprecherin zufolge sind die Jugendlichen bereits früher «kriminalpolizeilich in Erscheinung» getreten.

Weiterlesen:

20min »

Drei Jugendliche in Horn-Bad Meinberg wegen Mordes festgenommenDie Polizei hat drei Jugendliche in Horn-Bad Meinberg, Nordrhein-Westfalen, als Tatverdächtige festgenommen. Sie haben gestanden, einen Obdachlosen angegriffen zu haben. Die Identität des Opfers wurde geklärt und die Jugendlichen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Weiterlesen ⮕

Jugendliche verhaftet: Obdachloser in Horn-Bad Meinberg getötetEin 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen in Horn-Bad Meinberg einen Obdachlosen mit Schlägen und Messerstichen getötet haben. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Weiterlesen ⮕

Helgoland: Havariekommando geht nach Schiffsunglück von Tod der Vermissten ausStundenlang suchten die Einsatzkräfte seit Dienstag nach vier vermissten Seeleuten. Nun ist klar, dass es keine Hoffnung mehr für sie gibt. Weiterlesen ⮕

Havariekommando geht vom Tod vermisster Seeleute ausAm Dienstag stiessen zwei Frachtschiffe vor Helgoland zusammen. Das Havariekommando hat nun keine Hoffnung mehr für die vier vermissten Seeleute. Weiterlesen ⮕

Schiffsunglück in der Nordsee: Havariekommando geht vom Tod der vermissten Seeleute ausDie Frachtschiffe Polesie und Verity sind 22 Kilometer südwestlich von Helgoland zusammengestossen. Eines der Schiffe ist gesunken, fünf Menschen haben das Unglück wohl nicht überlebt. Weiterlesen ⮕

Fall an Basler Strafgericht: Tod nach Geburt: Beide Ärzte fühlten sich nicht verantwortlichVor knapp zehn Jahren ist eine Frau nach der Geburt ihres siebten Kindes im Spital an inneren Blutungen gestorben. Am Mittwoch startete der Prozess gegen zwei involvierte Ärzte und eine Hebamme. Weiterlesen ⮕