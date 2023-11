Gepard klettert so hoch, dass er sich nicht mehr runter traut

Der Feuerwehr gelang es, die Raubkatze zu betäuben und mit einer Drehleiter zurück auf den Boden zu transportieren.Es war ein nicht alltäglicher Einsatz, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Bernburg im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt am Montag gerufen wurde: Ein Gepard ist im Tierpark so weit auf einen Baum geklettert, dass er sich nicht mehr von allein herunter traute.

Man habe nicht schlecht gestaunt, als die Leitstelle den Auftrag mitteilte, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Zuerst hätten die Einsatzkräfte gewitzelt: «‹Ist ja nur eine grosse Katze› oder ‹Wer wohl von den Kameraden am besten schmeckt?›» Danach sei es aber mit dem nötigen Ernst und Professionalität zum Tierpark gegangen.Das war auch nötig, denn der Einsatz stellte die Feuerwehrleute vor einige Herausforderungen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Ihr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbHIhr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbH bietet professionelle Sicherheitsdienstleistungen in der Schweiz an.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Putins teuer erkaufter Erfolg bei AwdijwkaAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Ronaldo lacht über Messis Sieg beim Ballon d'OrAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Fake-Polizist lockt Frau in sein Auto und belästigt sie sexuellAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Deutsche Stars verabschieden sich von Elmar WepperAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: «Degen wird zu Constantin – wie wird das enden?»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕