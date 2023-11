Nach ultraspätem Gegentreffer - Out gegen Drittligist: Bayern blamiert sich in Saarbrücken

Das für den krassen Aussenseiter Saarbrücken goldene Tor fiel in der fast letzten Sekunde: Nach einer flachen Hereingabe von rechts konnte der in den Strafraum sprintende Marcel Gaus völlig ungedeckt abschliessen und Neuer mit einem platzierten Flachschuss bezwingen. Das Saarbrücker Ludwigsparkstadion bebte.

Bayerns erster Schuss sitztDas Spiel hatte für die Münchner, die (zunächst) ohne Jamal Musiala, Kinglsey Coman, Serge Gnabry und Harry Kane auftraten, resultatmässig gut begonnen: In der 16. Minute gingen sie durch einen überlegten Weitschuss von Thomas Müller in Führung.

Schliesslich, kurz vor der Pause, belohnte sich Saarbrücken für eine mehr als ordentliche erste Halbzeit mit dem Ausgleich durch Patrick Sontheimer. Wenig überraschend wurden die Gastgeber mit Standing Ovations in die Pause verabschiedet.

Passend zum Thema Historische Bayern-PleiteNach dem Wechsel agierten die Münchner im Angriffsspiel etwas zielstrebiger, Leroy Sané scheiterte zweimal an Goalie Tim Schreiber (50., 59.). Der extrem viel hadernde Thomas Tuchel wechselte nach einer Stunde dreifach und stellte auf Dreierkette um – dies brachte zusätzlichen Offensivschwung. Es rollte Angriff um Angriff auf das Saarbrücker Tor, Entlastung gelang kaum noch – dann traf Gaus.

