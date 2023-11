Kates Onkel arbeitet an Buch – ist das die Rache der Middletons?

Nach den vielen unschönen Enthüllungen von Harry und Meghan soll er sich nun aber entschlossen haben, zurückzuschiessen.Es schien eigentlich, als hätten Prinz Harry und Herzogin Meghan den royalen Informationskrieg mit ihrer Netflix-Serie und dem Buch «Spare» gewonnen. Doch nun könnte sich das royale Rebellenpaar mit einer unerwarteten Gegenoffensive konfrontiert sehen.

Tatsächlich plant ein Mitglied der Middleton-Familie – Gary Goldsmith, der Onkel von Catherine, Princess of Wales –, ein eigenes Enthüllungsbuch zu veröffentlichen. Insider-Informationen legen dabei nahe, dass er nicht zögert, mit gleicher Münze zurückzuzahlen wie Harry und Meghan. Das berichtet die

Gary Goldsmith, der schon in der Vergangenheit immer mal wieder mit seiner kritischen Meinung über Prinz Harry und Herzogin Meghan für Schlagzeilen sorgte, kündigte seine Memoiren bereits 2013 an. Ursprünglich sollte sich das Buch auf seine eigenen Erfolge und seinen Weg zum Multimillionär konzentrieren.Doch nun, so berichtet eine gut informierte Quelle, wird er einige delikate private Familiendetails hinzufügen.

«Gary steht sowohl Carole als auch Kate immer noch sehr nahe. Er wird nichts tun wollen, was sie in Verlegenheit bringen könnte», so der Insider. Es scheint, als wolle er vor allem «einige der Dinge richtigstellen, über die

Die Enthüllungen könnten sich also zu einem erbitterten Schlagabtausch zwischen Harry und Meghan auf der einen und den Middletons auf der anderen Seite entwickeln. Das wird garantiert noch zu reden geben.Hull: 05.10.

