FC Basel: Das sind die ersten Worte von Neo-Trainer Celestini

Dass die Situation nun alles andere als rosig ist, ist dem Waadtländer klar. «Wir können nur eine Sache machen: Kämpfen! Zusammen kämpfen und arbeiten, arbeiten, arbeiten!»Sehr wichtig sei jetzt auch der Zusammenhalt, denn das Team müsse zusammen kämpfen. «Das ist das Erste, was ich hier machen will. Spielphilosophie und alles andere komme nachher», sagt Celestini.

Der Cup-Match in Kriens startet heute Abend um 20.30 Uhr. Am Sonntag geht es für den FCB in der Meisterschaft zuhause gegen Yverdon-Sport weiter. Auch der Aufsteiger wird

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: FC Basel trennt sich von Trainer Heiko Vogel, Fabio Celestini kommtDer FC Basel steckt in der Krise, schwebt in Abstiegsgefahr. Nach der Pleite in Lausanne muss Trainer Heiko Vogel seinen Posten räumen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Fabio Celestini wird neuer Trainer des FC BaselDer ehemalige Sion-Trainer Fabio Celestini wird neuer Trainer des FC Basel. Die Reaktionen der Fans sind gemischt, einige erhoffen sich einen positiven Einfluss auf das Team, während andere spöttisch auf Celestinis Abstiegserfahrung verweisen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Neuer Cheftrainer für FC BaselFabio Celestini übernimmt das Traineramt beim FC Basel

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: – und der FC Basel zaubert Fabio Celestini aus dem HutEinen Tag vor dem kapitalen Cup-Achtelfinal in Kriens trennt sich der FC Basel doch noch von Coach Heiko Vogel. Übernehmen tut Fabio Celestini per sofort. Er bekommt einen Vertrag bis Ende Saison.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Trainerwechsel beim FC Basel: Heiko Vogel entlassen, Fabio Celestini übernimmtHeiko Vogel wird als Trainer des FC Basel entlassen. Fabio Celestini übernimmt die Mannschaft bis Ende Saison. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

20MIN: FC Basel: Fabio Celestini hat nur eines seiner letzten 23 Spiele gewonnenDer FC Basel wartete in der Super League seit neun Spielen auf einen Sieg. Nun soll Fabio Celestini den FCB aus dem Keller führen. Die Zahlen sprechen aber nicht nur für den neuen Coach.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕