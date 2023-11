Kanton Luzern: Kutscher von Pferdegespann mitgeschleift

Zwei Personen konnten vom Wagen springen. Der Kutscher selber wurde mitgeschleift und verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht.

SRFLUZERN: Kanton Luzern will Angebot in sozialen Einrichtungen ausbauen - Regionaljournal ZentralschweizIm Kanton Luzern steigt die Nachfrage nach Plätzen für Kinder und Jugendliche, die spezielle Betreuuung in einer sozialen Einrichtung benötigen. Es brauche mehr ambulante Angebote, findet die Regierung. Das Parlament stimmt dem zu - nur die SVP spricht von «Symptombekämpfung».

NAU_LIVE: 34 gleichgeschlechtliche Paare heirateten 2022 im Kanton Luzern34 gleichgeschlechtliche Paare haben sich 2022 im Kanton Luzern das Ja-Wort gegeben – seit Mitte vergangenen Jahres ist dies möglich.

NAU_LIVE: Mehrere Unfälle im Kanton Luzern: Bub (5) auf Bobby-Car verletztAm Wochenende kam es im Kanton Luzern zu mehreren Unfällen. Bei einem davon wurde ein 5-Jähriger verletzt. In mehreren Fällen waren die Lenker alkoholisiert.

LUZERNERZEITUNG: Wer Angehörige betreut, kann ab 2024 im Kanton Luzern eine Zulage beantragenJährlich leisten pflegende Angehörige in der Schweiz rund 80 Millionen Stunden unbezahlte Arbeit. Im Kanton Luzern erhalten diese ab dem 1. Januar 2024 eine Anerkennungszulage.

NAU_LIVE: Kanton Luzern: Autofahrer versteckt sich nach Unfall auf A2 in HeckeIm Kanton Luzern ereigneten sich am Montagabend mehrere Unfälle. Nach einem Unfall auf der A2 hat sich ein Autofahrer in einer Hecke versteckt.

