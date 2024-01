Falschbehauptungen über 'Disease X' beim World Economic Forum

Die Themen des World Economic Forums (WEF) beschäftigen nicht nur Personen vor Ort, sondern auch Menschen in den sozialen Medien. Wie auch schon in früheren Jahren kursieren dort auch Falschbehauptungen. Kursierten 2023 etwa Fake-Meldungen, die WEF-Prominenz würde explizit nach ungeimpften Flugzeug-Crews verlangen, oder dass ein «katastrophaler globaler Cyberkrieg» geplant sei, drehen sich in diesem Jahr viele Posts um «Disease X» (Krankheit X), die an einem Panel am 17. Januar Thema war.

Worum geht es in den Posts? Neben simplen Erwähnungen des Panels, findet sich auch die Behauptung, die nächste Pandemie sei bereits in Planung. Etwa hier. Auch an einem Impfstoff gegen «Disease X» soll bereits gearbeitet werden (hier und hier). In den Kommentaren mancher Beiträge ist sogar davon zu lesen, dass schon ganze Familien davon betroffen seien und ins Spital gemusst hätten. Aber: «Disease X», über die am WEF gesprochen wurde, gibt es gar nicht. Zumindest noch nicht. Entsprechend sind die Behauptungen falsch





