Bewältigung der Risiken und Nutzung der Chancen Künstlicher Intelligenz (KI) auf dem WEF in Davos

Bewältigung der Risiken und Nutzung der Chancen Künstlicher Intelligenz (KI) werden eines der Hauptthemen sein, die auf dem 54. Jahrestreffen des WEF in Davos diskutiert werden. Die Regierungen fordern eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz (KI). Dies ist allerdings schwierig, da globale Regeln fehlen.

Kann es auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos zu einem Durchbruch kommen? Ich befasse mich mit Fragen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der neuen Technologien auf unsere Gesellschaft. Sind wir uns der gegenwärtigen Revolution und ihrer Folgen bewusst?





Bücher über künstliche Intelligenz als WeihnachtsgeschenkEmpfehlung einiger spannender Bücher über künstliche Intelligenz als Geschenk für den Weihnachtsbaum oder zur Selbstlektüre

Schweizer Unternehmen und ihre digitale Verantwortung bei Künstlicher IntelligenzDie Stiftung Ethos hat im Rahmen einer Studie die digitale Verantwortung der 50 grössten an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen untersucht. Dabei wurde unter anderem untersucht, wie Unternehmen sicherstellen, dass sie künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einsetzen und welche Maßnahmen sie ergreifen, um den ökologischen und sozialen Fußabdruck ihrer Technologien zu verringern.

Was künstliche und menschliche Intelligenz miteinander zu tun habenKünstliche Intelligenz ist in aller Munde, es wurde viel gelobt, gewarnt und spekuliert. Dieses Buch ist anders: Nüchtern und differenziert geht die Wissenschaftsjournalistin und Philosophin Manuela Lenzen darin der Frage nach, was Intelligenz ist und was sich über die menschliche Intelligenz lernen lässt, indem man sie in künstlichen Systemen nachbaut. Ein spannender und überraschender Streifzug durch verschiedene Disziplinen, der hilft, die aktuellen künstlichen Systeme wie Chat-GPT einzuschätzen.

Friedensformel in Davos: Cassis über das Treffen der nationalen SicherheitsberaterVertreterinnen und Vertreter aus rund 80 Ländern haben in der Schweiz über eine künftige Friedensordnung für die Ukraine gesprochen. Aus der Ukraine reisten gleich mehrere Spitzenpolitiker an. Und Cassis bestätigte den Besuch von Selenski in Bern.

