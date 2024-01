UBS-CS CEO Sergio Ermotti wird am WEF in Davos kommunizieren

Der Credit Suisse ist das lange Schweigen ihres damaligen CEO Ulrich Körner mit zum Verhängnis geworden. Auffällig ist nun, wie der neue Chef der UBS-CS, Sergio Ermotti, pausenlos sendet – als nächstes am WEF in Davos. Trotzdem ist nun etwas anders. Am diesjährigen WEF, das am (heutigen) Montag in Davos beginnt, stehen sich die Spitzenleute der UBS beinahe auf den Füssen.

Die grösste Schweizer Bank wird am Weltwirtschaft-Forum mit ihrem Präsidenten Colm Kelleher, Bankchef Sergio Ermotti sowie den einflussreichen Spartenleitern Iqbal Khan (Globale Vermögensverwaltung), Rob Karofsky (Investmentbank) und Suni Harford (Fondsgeschäft) vertreten sein, wie aus dem Programm hervorgeht. Für eine geballte Ladung Kommunikation von höchster Stelle ist damit gesorgt – und die Botschaften werden dank der enormen Medienpräsenz in Davos global gehört werde





UBS unter Druck: CEO reagiert cholerisch auf Fragen zur Credit SuisseSeit der Zwangsübernahme der Credit Suisse steht die Führung der UBS unter permanent kritischer Beobachtung und steigendem Erfolgsdruck. Von aussen betrachtet hat dies nun zu einem unguten «Wir gegen die»-Gefühl geführt, schreibt Samuel Gerber in seinem Kommentar auf finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit Monaten werden Sergio Ermotti die immergleichen Fragen gestellt. Wird der Zwangsverkauf der Credit Suisse (CS) ein Erfolg? Bleiben dabei viele CS-Mitarbeitende auf der Strecke? Und: Ist die «neue» UBS für die kleine Schweiz nicht viel zu gross und gefährlich? Das kann schon nerven. Tatsächlich reagierte der CEO der UBS nun in der jüngsten Fragerunde mit der «NZZ» regelrecht cholerisch. «Es braucht nicht noch mehr teures Eigenkapital. Das zu behaupten, ist reiner Populismus», polterte er zum Thema Eigenmittel

