Ein Finanzexperte wechselt zu einer gemeinnützigen Organisation

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie «Es war kein Entscheid gegen die Finanzbranche, sondern für A Million Dreams», sagt Daniel Manser. Von Anlageprodukten zu einer gemeinnützigen Organisation – und vor allem auch von einer tollen Arbeitsstelle ins Ungewisse. «Das ist ein spezieller Schritt», stellt Manser fest, den er natürlich auch mit seiner Familie besprochen habe.

Jetzt ist er nicht mehr damit beschäftigt, Anlegern Finanzprodukte zu erklären, sondern er will Menschen glücklich machen.Manser bestellt einen Cappuccino und ein Stück Kuchen, wir sitzen im Restaurant 2. Akt an der Selnaustrasse in Zürich. In diesem Haus arbeitete er ab 2007 im Start-up-Unternehmen Derivative Partners, zu Beginn waren sie zu viert – «im obersten Stockwerk unter dem Dach befand sich unser Büro». Hierher zu kommen, sei ein erster weitreichender Entscheid gewesen. Eigentlich habe er ja immer verkündet, er werde niemals in Zürich arbeiten, sagt Manser lächeln

