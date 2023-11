Das Nationales Testinstitut für Cybersicherheit hat die Schweizer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität einer Sicherheitsanalyse unterzogen, und dabei zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden. Mit der rasch wachsenden Anzahl an Elektroautos in der Schweiz wächst auch die Ladeinfrastruktur für diese Fahrzeuge. Grund genug für das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit (NTC), diese Ladeinfrastruktur einer umfassenden Sicherheitsanalyse zu unterziehen.

Denn: Aufgrund der treibenden Kraft innovativer Start-ups wachse die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte schnell, die Cybersicherheit werde dabei allerdings oft zugunsten der schnellen Markteinführung vernachlässigt, so das NTC in einer Mitteilung. Das gefährde einen nachhaltigen Aufbau und den stabilen Betrieb. Getestet hat das NTC von Mai bis August 2023 über das Internet zugängliche Systeme von rund 50 verschiedenen Herstellern, darunter sieben mobile Apps, die Firmware von elf Ladesäulen sowie zentrale Backend-Applikationen von 23 Ladesäulenbetreiber

:

20MİN_DİGİTAL: Google betritt den Schweizer Smartphone-Markt mit dem Pixel 8 und Pixel 8 ProGoogle bringt seine Pixel-Phones offiziell in die Schweiz und versucht, die Schweiz erinnen und Schweiz er von einem Wechsel zu überzeugen. Der Fokus liegt auf der Fotografie und die Kamera des Pixel 8 übertrifft technisch sogar das iPhone 15 Pro. Die Software zur Bearbeitung von Bildern und Videos hebt sich ebenfalls von anderen Herstellern ab.

Herkunft: 20min_digital | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Schweizer Landwirt gewinnt DLG Agri Influencer-PreisSoziale Medien - Schweiz er holt Preis für den besten «Agri TikToker»: Im Vorfeld an die Agritechnica kürte die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die Gewinner des diesjährigen Social-Media-Preises «DLG Agri Influencer». Unter den Gewinnern…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Schweizer Immobilienmarkt besser als andere LänderDonato Scognamiglio: «Die Schweiz ist eine Insel der Glückseligen»: Der Schweiz er Immobilienmarkt hat die Zinswende weit besser verkraftet als andere Länder. Doch Gefahren bestehen auch hier, warnen die Immobilienspezialisten von… InnobilienIazi Preise

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Schweizer Zugverbindungen von deutschem Bahnstreik betroffenAuch grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland sind vom angekündigten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) für den Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstag betroffen.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

BILANZ: Schweizer Landwirte zufrieden mit WahlergebnisDie Schweiz er Landwirte sind zufrieden mit dem Ausgang der Wahlen. Es wurden keine bäuerlichen Parlamentarier abgewählt und sogar neue Landwirte gewählt. Verbandspräsident Markus Ritter hat in den vergangenen Monaten alles gegeben, um diesen Erfolg zu erzielen.

Herkunft: BILANZ | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Schweizer Einkaufstouristen sollen am Zoll stärker zur Kasse gebeten werden Schweiz er Konsumenten, die in Deutschland einkaufen, sollen am Zoll stärker zur Kasse gebeten werden. Wir zeigen Beispiele und erklären, wie die Preisunterschiede entstehen.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »