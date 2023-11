Trägerschaft des Züri-Fäscht gibt Veranstaltung auf

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDie Trägerschaft des Züri-Fäscht will den Anlass künftig nicht mehr durchführen. Wer übernimmt und was daraus wird, ist noch unklar.War es ein Knall oder eine einvernehmliche Auflösung? Es gibt Hinweise für beides. Klar ist: Der Verein Zürcher Volksfeste (VZV) wird das Züri-Fäscht in Zukunft nicht mehr ausrichten, das gab er am Donnerstag bekannt.

Präsident Albert Leiser nannte nicht nur einen Grund für den Entscheid, sondern mehrere. Die Organisation sei zu komplex geworden, die Auflagen immer zahlreicher, sagt Mediensprecher Andreas Hugi. Das Züri-Fäscht 2023 habe das OK gerade noch so stemmen können, aber in Zukunft sei das nicht mehr möglich.Leiser verdeutlichte den Entscheid mit mehreren Beispielen: «Wenn wir keine Werbung mehr an der Limmat machen dürfen, fehlen uns Einnahme

