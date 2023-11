Dufry mit kräftigem Wachstum - Dividendenausschüttungen geplant

In den Ergebnissen enthalten ist auch die auf Autobahnraststätten spezialisierte Autogrill-Gruppe aus Italien. Die Erwartungen der Analysten wurden bei den Zahlen zum dritten Quartal leicht übertroffen.Die positiven Trends im Reiseverkehr während der Sommermonate hätten alle Regionen erreicht, so Dufry.

Das vierte Quartal sei ebenfalls stark angelaufen. So sei die Gruppe im Oktober organisch gegenüber dem Vorjahr um 14,6 Prozent gewachsen, und im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 betrage das Wachstum 7,9 Prozent, heisst es. Von den für die Autogrill-Integration veranschlagten Synergien von 85 Millionen Franken ab 2024 sollen bereits im laufenden Jahr 30 Millionen realisiert werden.

Dank dem guten Geschäftsgang will Dufry für das Jahr 2023 wieder eine Dividende ausschütten. So werde an der kommenden Generalversammlung eine Dividende von 0,70 Franken je Aktie vorgeschlagen, heisst es in der Mitteilung. Während der Corona-Krise hatte das Unternehmen seit 2020 auf eine Ausschüttung verzichtet.

Dufry hat die Zahlen zum dritten Quartal wohl zum letzten Mal unter diesem Namen ausgewiesen. Bei der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. November soll der Firmenname wie bereits angekündigt in Avolta geändert werden.News

